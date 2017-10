'Heel nederland moet echt een keertje hier geweest zijn'

Initiatiefnemers van Schilderswijk Bewoners Tours hebben een filmpje gemaakt om de Schilderswijk te promoten. ,,We zijn trots op de wijk en dat willen we laten zien’’, zegt Itai Cohn van de Schilderswijk Bewoners Tours. ,,In gesprek met videograaf Joris Hentenaar kwam het idee tot stand. Hij heeft de video met bezieling gemaakt. We zijn er heel blij mee. Het geeft goed weer hoe de wijk en de bewoners zijn gegroeid. De vrolijkheid spat ervan af.’’