Heel Nederland praatte over Haagse soldaat die cel in ging omdat hij bloempotkapsel weigerde

De 20-jarige Rinus Wehrmann uit de Wolmaranstraat heeft best zin om in dienst te gaan, als hij zich op 15 maart 1971 meldt in de kazerne in Bergen op Zoom. Misschien sluit hij aan bij de commando’s of kan hij bij een eenheid in Suriname. Maar als hij door de poort is, gaat het direct mis. Net als andere rekruten heeft Rinus lang haar. Dat is in strijd met de regels in het Soldaten Handboek: ,,Een korte haardracht vereenvoudigt het schoonhouden en geeft minder kans op hoofdluis en andere aandoeningen van de hoofdhuid.” Of zoals premier Piet de Jong (een oud-marineman) later over de affaire zou zeggen: ,,Lang haar in dienst is gewoon heel gevaarlijk.”