‘Heerlijk onthaasten aan de winter-bbq’

Marco Roozenburg is een speciale. De 46-jarige Pijnackernaar is helemaal verslingerd aan zijn barbecue. En niet alleen als het mooi weer is; wat Marco betreft kan het niet koud genoeg zijn. We treffen hem terwijl hij zijn lokaal beroemde broodje braadworst met gebakken zuurkool maakt.



,,Ik maak dit winterse gerechtje graag buiten, bijvoorbeeld als onderdeel van een winterbbq. De smaak van goede worsten, klaargemaakt op de bbq of een houtvuur, is voor mij de extra moeite meer dan waard. Maar je kunt dit natuurlijk ook makkelijk binnen in de pan bereiden.”