Heerlijk slurpen van dampende ramen

Den Haag gaat voorzichtig mee in de ramen-hype. Niet zoals in Rotterdam en Düsseldorf waar het eethuis Takumi een cultstatus verwierf en rijen fans voor de deur stonden, maar ook bij Momiji Ramen is het flink druk. Bij het noedelrestaurant op de hoek loop je voor een dampende soep zo naar binnen. Ernaast, waar ook sushi wordt geserveerd, kan je wel reserveren. Daar zoeken wij een tafeltje. Het restaurant is opgedeeld in hoekjes met afscheidingen gemaakt van goudgeverfde bamboestokken, opgetrokken in zwart-rode kleuren en oranje verlichting. Kinderen gillen door de bamboegangetjes, muren kaatsen de bak herrie terug en een legertje bediening bevindt zich in de frontlinie. Rommelig en gezellig.



Het tempo zit er goed in. ,,Weten jullie het al?" klinkt het een paar minuten na binnenkomst. Dat gaat ons iets te rap. We vragen specifiek om de ramenkaart. Nu ligt alleen de menukaart voor sushi en rijstgerechten op tafel terwijl het de noedelsoep is waarvoor we zijn gekomen. In het kader van ramen voor beginners: het heeft dus niets van doen met berekeningen of met ramen waarin je glas plaatst. Ramen zijn noedels waarmee een rijke soep wordt gemaakt. Het is een oorspronkelijk Chinese vinding die ooit door Chinese immigranten werd geïntroduceerd in Japan.



Snelheid betekent hier geen loepzuivere bediening. Terwijl een van ons fijn aan een glaasje wijn zit, moet de ander wachten op het drankje en brengt ober nummer vier na vragen dan ook een fles water. De gerechten worden ook door elkaar geserveerd. Maar vriendelijk zijn ze zeker.