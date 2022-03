Heerlijk zonnetje en vrolijke bloemenvelden: heb jij al een leuke voorjaarsfoto gemaakt? Deel het met ons

De lente begint officieel zondag 20 maart pas echt, maar met het lekkere weer begint het bij de meesten al te kriebelen. Mensen houden een flinke voorjaarschoonmaak, wandelaars trekken er massaal op uit en de grasvelden staan weer vol met vrolijke bloemen.



Heb jij een mooie voorjaarsfoto die gemaakt is in Den Haag of omliggende gemeenten? Deel hem met ons. Foto’s kunnen worden verstuurd naar hc.online@ad.nl. De mooiste kiekjes krijgen een plekje op de site. Stuur met de afbeelding ook mee waar het is gemaakt en eventueel een korte toelichting over de foto.