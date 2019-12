Heftig nieuwsjaar in Den Haag: Dit was het meest gelezen verhaal van april

Video Collecte­con­tai­ner van Leger des Heils in brand gestoken in Schevenin­gen, in Duindorp gaan parkeerme­ters in vlammen op

16:14 De brandweer en politie moesten vannacht wederom vaak uitrukken voor brandjes in Duindorp en Scheveningen. Vandalen staken in Duindorp meerdere parkeerautomaten op de Markensestraat, Zeezwaluwstraat, Nieboerweg en Pluvierstraat in brand. In Scheveningen gingen veel containers in vlammen op.