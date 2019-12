Heftig nieuwsjaar in Den Haag: Dit was het meest gelezen verhaal van augustus

Online 2019In de rubriek Het beste van online 2019 blikken we per maand terug op de meest gelezen artikelen van Den Haag in het afgelopen jaar. Vandaag: augustus.

Voor een stad waarin veel ambassades zijn gezeteld, zijn auto's met CD-kentekens niet vreemd. Dat iemand achter het stuur van zo'n auto vijf geparkeerde auto's ramt, waardoor twee mensen gewond raken, is natuurlijk wel opvallend. De verslaggeving over dit ongeluk was in augustus van dit jaar dan ook online het meest gelezen en aangeklikte artikel in deze maand.

De man reed in een Jaguar met een CD-kenteken toen hij op 3 augustus even voor acht uur 's avonds vijf auto's ramde op de Erasmusweg, op het gedeelte tussen de Loevesteinlaan en de Dedemsvaartweg. De ravage was enorm.

Onschendbaar

De bestuurder hoefde niet te blazen. Volgens de politie zou dat toch geen zin hebben. ,,We hebben te maken met een andere situatie vanwege het CD-kenteken: onschendbaarheid. Mensen van het corps diplomatique zijn niet op die manier vervolgbaar", aldus een woordvoerder destijds. Ook wordt er niet in alle gevallen een ademtest door agenten afgenomen als er geen aanleiding is om te denken dat er alcohol of drugs in het spel zijn.

Ten tijde van het ongeval zaten er twee mensen in een van de vijf geparkeerde auto's. Zij raakten beide gewond. Eén slachtoffer werd met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht, de ander met nekklachten.

Enkele dagen na het ongeval liet de vrouw van de man die de ravage had veroorzaakt aan deze krant weten dat haar man geen alcohol had gedronken, maar achter het stuur in slaap was gevallen. En waar iedereen dacht dat de man onschendbaar was door het kenteken, bleek dat hij geen diplomaat is. Twee maanden na het ongeval werd de man daarom alsnog gehoord door de politie.

Buitenlandse diplomaten en leden van internationale organisaties maken in Nederland gebruik van kentekens met de lettercombinatie CD. Bestuurders van auto's met die letters zijn onschendbaar en kunnen niet worden aangehouden.