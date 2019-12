Heftig nieuwsjaar in Den Haag: Dit was het meest gelezen verhaal van januari

VIDEOIn de rubriek Het beste van online 2019 blikken we per maand terug op de meest gelezen artikelen van Den Haag in het afgelopen jaar. We trappen af met: januari.

Het is nét 1 januari 2019 als het misgaat in Scheveningen. Vonken van het traditionele vreugdevuur op het strand worden door een opstekende wind uit zee het dorp in geblazen. Bewoners moeten hun auto’s, daken en zichzelf beschermen tegen de vonken. De verslaggeving van deze ramp in de nacht en de daaropvolgende dag wordt het meest aangeklikt en gelezen van alle artikelen uit Den Haag in januari.

Haren en jassen vatten vlam. Gloeiende stukken hout komen op kinderwagens terecht. Een woning aan de Keizerstraat vliegt in brand. Er is vuur in de duinen bij de Strandweg. Zeker vier woningen worden ontruimd. Scheveningen wordt getroffen door een ramp, maar het dorp ontkomt er ook aan. Want, zo wordt later gezegd, het had véél erger gekund.

Volledig scherm Grote paniek op de boulevard van Scheveningen nadat het vreugdevuur op het strand een zeer grote vonkenregen veroorzaakte. © Dick Teske (102620)

Quote Het is veel te gevaarlijk geworden Scheveninger

,,Dit zal wel het laatste vreugdevuur zijn geweest, het is veel te gevaarlijk geworden”, zegt een Scheveninger op 1 januari. Zijn voorspelling lijkt deels uit te komen: het vreugdevuur wordt komende oudejaarsavond niet ontstoken. De gemeente heeft daar geen vergunning voor afgegeven.

Onderzoek

Volledig scherm Veel schade na de vonkenregen in Scheveningen, de kerk wordt geblust. © videostill Na de vonkenregen werd uitgebreid onderzoek verricht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In oktober volgde een rapport. De belangrijkste conclusie: de brand was veel groter dan normaal, omdat in de vuurstapel tegen de afspraken in onder meer vaten met diesel waren verstopt. Ook wordt toenmalig burgemeester Pauline Krikke sterk bekritiseerd. Enkele dagen na het verschijnen van dit rapport kondigt zij haar aftreden aan.

Op 1 januari stond Scheveningen letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam. Het neerdalen van de vonkenregen was het begin van maandenlang onderzoek, van discussies, van het uiteindelijke aftreden van de burgemeester en is aanleiding voor de vraag: Mag het nog? Het laatste Scheveningse vreugdevuur haalde een streep door dat van de komende jaarwisseling én door dat van Duindorp. Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes werden dit jaar niet alle benodigde stukken aangeleverd en was de kwaliteit van de plannen niet goed genoeg.

Een einde aan de traditie betekent het mogelijk niet. Remkes houdt vooralsnog de vreugdevuren in december 2020 niet tegen...

Volledig scherm De gemeente Den Haag vroeg aan haar inwoners beeldmateriaal in te sturen na vonkenregen bij vreugdevuren in Scheveningen tijdens de jaarwisseling. © Gemeente Den Haag