Heftruck valt uit vrachtwagen op A4 bij Leidschendam

Handelaar in illegale sigaretten voorlopig vrij om bij zijn winkels en zieke vrouw te zijn

16:16 De Haagse supermarkteigenaar Omid K. (45), die wordt verdacht van omvangrijke handel in sigaretten zonder afdracht van accijns, is vandaag door de rechter in Rotterdam voorlopig op vrije voeten gesteld. Na een voorarrest van zes maanden dreigen de drie winkels van de Hagenaar failliet te gaan door zijn afwezigheid en zijn vrouw moet worden geopereerd in het ziekenhuis.