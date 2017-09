Heg tussen honden en wandelaars in park

De kwestie over de nieuwe inrichting van het park heeft de gemoederen in Leidschendam-Voorburg hoog doen oplopen. Hondenbezitters voelen zich ten onrechte gediscrimineerd - ‘Onze honden doen niemand kwaad’- terwijl de niet-hondenbezitters zeggen wel degelijk last te hebben van de honden en in sommige gevallen het park zelfs te mijden. Volgens verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) is er met het plan rekening gehouden met álle gebruikers: hondenbezitters, joggers, wandelaars, omwonenden, natuurliefhebbers en mensen die het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bezoeken.’’