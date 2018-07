'Heilige graal' onder racewagens te zien in Louwman Museum

Het museum spreekt over 'misschien wel de kostbaarste auto ter wereld'. De racewagen is het pronkstuk van de nieuwe tentoonstelling Mercedes-Benz Racing Cars of the 1950s. Het publiek kan daar zeven bolides aanschouwen uit wat het museum 'een van de meest heroïsche periodes uit de geschiedenis van de autosport' noemt.



De 300 SLR Uhlenhaut is volgens directeur Ronald Kooyman zo bijzonder omdat er maar twee van zijn. ,,De wagen is de heilige graal voor autoliefhebbers'', meent Kooyman. ,,In 1955 besloot Mercedes te stoppen met racen, maar ze hadden al twee auto's klaarstaan voor het seizoen daarna. De Uhlenhaut stond te verstoffen, tot de ontwerper hem besloot te gebruiken als dienstwagen. Maar het blijft in de basis een Formule 1-auto. Hij rijdt nog knalhard.''



De tentoonstelling loopt van 7 juli tot en met 2 september. De vaste collectie van het museum blijft in die tijd toegankelijk.



