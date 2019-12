Heilige Pastoor van Arskerk ‘overleeft’ sloop van kerken: vijftigjarig bestaan gevierd

'Dierbare gelovigen, om in de stadswijken Waldeck, Bohemen en Kijkduin een intensief godsdienstig leven mogelijk te maken, is de oprichting van een nieuwe parochie noodzakelijk.' Met dit schrijven van de bisschop van Rotterdam mgr. Jansen werd in juli 1961 de parochie Heilige Pastoor van Ars een feit.