Heilsjasje zat Bert als gegoten: ‘Weet nog dat ik die 60, 65 stapelbedden zag staan en dacht 'mijn god’

Het grote bijbelse voorbeeld van Bert Sprokkereef, nog twee weken directeur Goodwillwerk van het Leger des Heils in Den Haag, is Paulus. Een volgeling van Jezus, een man die eerst een enorme hekel had aan christenen, maar er later zelf bij ging horen. Hij werd evangelist, beleefde veel avonturen, kwam vaak in problemen, maar bleef standvastig in zijn geloof. Maar dat is niet waarom hij het grote voorbeeld is van Sprokkereef. Paulus schreef van verschillende plekken in de wereld brieven naar kerkelijke gemeentes. ,,Altijd begon hij met een vriendelijk welkomstwoord. Dat is wat mij zo in hem aansprak. Als je in je werk contact wilt krijgen en wat wilt bereiken, moet je elkaar leren kennen. Dat begint met een simpel vriendelijk praatje aan het begin.‘’



,,God dienen is mensen dienen, mensen dienen is God dienen. Het was een gevleugelde uitspraak van majoor Bosshardt. Ik vind het wel heel erg waar. Oog hebben voor andere mensen, dat is de basis vanuit de Bijbel voor wat je doet.''