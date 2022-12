Heineken of lokale pils? Bij borrels op het stadhuis tappen ze alleen nog échte Haagse biertjes

Ze zijn het over veel oneens, maar vinden elkaar op een opmerkelijk vlak: bier. In het bijzonder Haags bier. Dankzij een voorstel van Maarten De Vuyst van GroenLinks en Alexander Roep van de VVD drinken ze bij borrels op het stadhuis voortaan een Kompaan, een Eiber of een Haagsche Broeder.