Heineken populairste biertje in de regio, behalve in Midden-Delfland

In veel kroegen en café’s zijn meerdere biertjes beschikbaar, maar Heineken is in veel gevallen het merk dat het vaakst verkrijgbaar is in Den Haag, Delft, Westland, Zoetermeer en omliggende gemeenten. Dat is in lijn met de rest van de randstad. Dat blijkt uit cijfers van Datlinq. Dat bedrijf heeft op basis van haar eigen gegevens per horecagelegenheid gekeken wat het hoofdmerk pils is.



Alleen in Midden-Delfland wordt er niet uit een groene fles gelurkt. Daar hangt Hertog Jan het vaakst aan de gevels. Opvallend van dit Limburgse merk is dat die verspreid over het hele land in 29 gemeenten het best verkrijgbaar is, maar geen binding heeft met één specifieke regio.