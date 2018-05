'Hek in Sijtwendepark gaat averechts werken'

Het hek is op z'n zachtst gezegd omstreden in Leidschendam-Voorburg. Vooral onder bezoekers van het park, en dan met name onder hondenbezitters. Volgens hen is er helemaal niets mis met de natuurlijke scheiding die er nu is. Aan de ene kant is er nu een speelgebied waar geen honden mogen komen en aan de andere kant is een losloopgedeelte voor honden.



B en w besloten na klachten over geblaf en een teveel aan honden in het park dat er een hek moet komen. Dat kost 30.000 euro en moet ervoor zorgen dat de honden in het voor hen bestemde deel blijven. Maar de aangekondigde komst daarvan is de hondenbezitters al maanden een doorn in het oog. Zij vinden dat de wethouder zich baseert op één of hooguit twee klachten.