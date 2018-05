Held rent achter dader aan na steekpartij: 'Hij bleef maar prikken'

Op een filmpje (bovenaan dit artikel) dat kort nadat Malek F. door agenten is gearresteerd is te zien hoe een moeder haar volwassen zoon een knuffel geeft. Het is misschien een kwartier nadat het eerste slachtoffer viel . Ze is van huis gesneld, ondanks dat haar zoon had gezegd dat ze echt niet hoefde te komen. Het was haar zoon die zonder nadenken de achtervolging inzette toen pal voor zijn neus het eerste slachtoffer viel en omstanders bleef waarschuwen tot de politie kwam. Van een heldenstatus wil hij niets weten, al zijn er op Facebook mensen die hem uitroepen tot held. Zijn naam wil hij niet in de krant. ,,Ik weet niet eens of ik wel zo goed gewaarschuwd heb, dat er misschien minder slachtoffers zijn gevallen’’, zegt hij. Maar vertellen over wat er is gebeurd, wil hij wel. Het helpt te verwerken wat hij zag. Hij voelt zich nog altijd niet goed. ,,Vooral ‘s avonds wordt het erg. Ik slaap amper. Ik schrik van elke schaduw. Voel me alleen veilig als ik ergens met mijn rug tegen de muur zit.’’

Zaterdagmiddag

En dan vertelt hij. Over zaterdagmiddag. Achterelkaar, in een moordend tempo. Herbeleeft weer precies wat er is gebeurd. Hij begint zijn verhaal als hij om drie uur uit ingang G komt van de parkeergarage, recht tegenover de shishalounge waar hij met vrienden heeft afgesproken. ,,Meteen zag ik die man voorbijlopen. Achter hem was het eerste slachtoffer. Help, help riep hij. Wat moet ik doen? Overal spetterde bloed uit. Echt overal. ‘Rustig blijven’, zei ik. Ga in een zijligging liggen en hou je hoofd vast. Daar zag ik vooral veel bloed.’’ Bij de shishalounge grist hij de telefoon uit handen van een van zijn vrienden die 112 heeft gebeld en gaat de dader achterna. ,,Bij de Subway zaten op de picknicktafels zes tot acht mensen. Ik schreeuwde ‘wegwezen’. Hij heeft een mes in zijn hand. Ik schreeuwde de hele tijd, maar niemand gaf er gehoor aan. Echt niemand. Ze bleven maar gewoon zitten. Ik snapte er niets van.’’ ,,Gelukkig liep hij er voorbij. Hij keek niet naar links, niet naar rechts. Op het hoekje stond een man met zijn fiets. Ik denk dat hij aan het bellen was. Hij viel meteen aan. Echt alleen maar prikken. In zijn nek, bij zijn hoofd.’’ Met zijn hand maakt de jonge man op en neer gaande steekbewegingen. ,,Ik schreeuwde aan de telefoon tegen die ambulancemedewerker dat hij een tweede slachtoffer had gemaakt, dat deze ook zwaargewond was.’’ Als een omstander te hulp schiet, zet de Hagenaar verder de achtervolging in. Weer schreeuwt hij tegen mensen, ziet nog een bekende aankomen. Maar het lijkt of ze alleen maar verstarren. Tot frustratie van de Hagenaar, en hij schreeuwt nog harder.

Keel

Aanhouding

Daarna eindigt het snel. De agenten schieten voor de man in de grond, daarna in zijn been, en nog een aantal keer in de grond. Het mes blijf de man krampachtig vasthouden. ,,Zelfs toen een agent het nog uit zijn hand probeerde te schoppen.’’



Agenten roepen naar de Hagenaar dat hij moet wegwezen. En dat doet hij. Van de taser ziet hij niets. Hoort ook niet hoe F. Allahu akbar zou roepen. Zegt tegen een groepje jongeren die de politie aan het uitschelden zijn – ‘agenten zijn niet bepaald populair in de wijk’ – dat ze er mee moeten ophouden, dat de politie deze keer echt heel goed bezig is. Loopt weer langs de slachtoffers, kijkt of ze hulp krijgen. En dan ploft hij op een bankje neer bij de shishalounge. Helemaal leeg. Moe. Ook al is het misschien tien minuten later dan hij aankwam.



Op Facebook ziet hij naderhand reacties dat mensen hem wel hebben horen schreeuwen en ‘mensen van hun dood’ heeft gered. Het voelt voor hem niet zo. Voor zich ziet hij enkel het beeld van de dader, die koelbloedig ‘het leek wel of hij het vaker had gedaan’ mensen neerstak. ,,Het enige wat ik weet is dat er een aanslag was, die gelukkig niet verder is gegaan dan drie slachtoffers.’’



