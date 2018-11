Helden van Scheveningen uit Eerste Wereldoorlog herdacht

Historicus Bas Kromhout vertelde over de betekenis van het monument. Volgens hem is er lange tijd weinig aandacht geweest voor de impact van de Eerste Wereldoorlog op Scheveningen. Namens de nabestaanden sprak Karel Kulk over het diepe leed in het vissersdorp.

Ook toen de oorlog voorbij was, bleef het gevaarlijk op zee. De Scheveningen 288 verging in april 1919. Aan boord een 13-jarige jongen, zijn vader was een jaar eerder op zee gebleven. Het verhaal maakte indruk op de aanwezigen. Na een minuut stilte en een Last Post werden er kransen en bloemen gelegd. Bij een café in de buurt konden mensen nog even napraten bij een bakkie koffie. De herdenking was op het laatste moment georganiseerd, nadat een eerder geplande plechtigheid was afgeblazen. De organisatie was tevreden met de opkomst.