'Heldenechtpaar’ in zonnetje gezet na redden te water geraakte man

De Zoetermeerse meneer en mevrouw Spiering zijn ware helden, vindt burgemeester Aptroot. Het echtpaar redde begin augustus een man die aan de Veenweg in Leidschenveen te water was geraakt. De burgervader zette hen daarom donderdag in het zonnetje.

De onfortuinlijke fietser fietste op zondag 4 augustus het water in en verdween daarna onder water. Meneer Spiering bedacht zich geen moment en sprong er achteraan. ,,Ik was hem in het diepe deel van de vaart even kwijt maar had gelukkig zijn hoofd snel boven water”, vertelt hij. Samen met een andere man trok hij het slachtoffer op de kant. Ook de fiets werd door Spiering uit het water gevist. Zijn vrouw had intussen 112 gebeld.

Nat pak

Spiering hield aan zijn reddingsactie alleen een nat pak over, maar is wel flink geschrokken. ,,Op het moment zelf besef je het nog niet zo goed. Maar toen ik in mijn natte kleding naar huis fietste, drong tot mij door dat het ook heel anders had kunnen aflopen.” Het slachtoffer werd aanspreekbaar meegenomen naar het ziekenhuis.

Burgemeester Aptroot is onder de indruk van de reddingsactie. ,,Het is fantastisch dat er mensen zijn die zo snel en alert reageren als iemand in nood is. Daarvoor kunnen wij hen niet genoeg bedanken.”