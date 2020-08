Heldere ijsblokjes maken is een kunst die alleen moeder natuur en een dure ijsblokjesmachines beheersen

Onderweg naar het blauwe water van een baai op Curaçao maakten we steevast een stop bij Daniel Soda Fountain. Een ‘snek’ waar je een grote zak met ijsklontjes kon kopen die je leeg kieperde op de bier- en colaflessen en tonijnsalade in de koelbox die altijd meeging. Een snek is een combinatie tussen een kleine supermarkt en een openlucht café waar, vanachter tralies, bier, frisdrank, warme pastechi’s (pasteitjes) en zakken met ijs worden verkocht.