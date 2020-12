Hele familie helpt bij lockdown-ongemak: boeken bezorgen en open voor geldautomaat

Makro geeft gehoor aan kritiek en stopt verkoop niet-essentiële artikelen: extreme drukte vandaag

22 december Terwijl de niet-essentiële winkels in de binnenstad op bevel van premier Mark Rutte de deuren hebben gesloten, loopt in Delft de ene na de andere klant de Makro in en uit. Karren vol elektronica, speelgoed en lampjes. Op weg naar de auto op de parkeerplaats om de kofferbak vol te laden.