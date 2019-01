Hele wereld valt voor 'pasjesportemonnees’, maar ondernemers blijven bescheiden

Secrid in een notendop: een paar maanden na het bijna-faillissement van hun ontwerpbureau richtten René van Geer en Marianne van Sasse van Yssel in 2008 een nieuw bedrijf op. In kaartenhouders, speciaal voor bankpasjes. De aluminium wallet maakt digitaal zakkenrollen onmogelijk: de houders beschermen de pasjes en blokkeren ongewenste RFID en NFC-communicatie. Bovendien hoort 'per ongeluk' inchecken met de ov-chipkaart, voor wie zijn pasje in een Secrid-wallet bewaart, tot het verleden.



Natuurlijk: partners René en Marianne (zakelijk én privé) geloofden in hun 'nieuwe, innovatieve versie van de portemonnee'. Maar dat Secrid zó'n enorm succes zou worden, kon niemand voorzien. 'Ongeveer een miljoen' wallets in zes verschillende modellen worden jaarlijks verkocht, in zeventig verschillende landen. De Secrid-wallets liggen wereldwijd in 7500 winkels, dagelijks (!) komen daar vier nieuwe verkooppunten bij.



Secrid maakt vanaf dag één een groei door, die almaar groter wordt. Het aantal medewerkers bij het bedrijf verdubbelde in de afgelopen vier jaar tot ongeveer honderd. Op zóveel mensen was de unit in bedrijfsverzamelgebouw Caballerofabriek, sinds 2008 uitvalsbasis van Secrid, niet voorzien. En dus was een verhuizing naar een groter pand vorig jaar noodzakelijk. Het hoofdkantoor is nu gevestigd aan de Saturnusstraat, hemelsbreed enkele meters verderop. Wie er binnenstapt, zou overigens kunnen denken dat hij verkeerd zit. De entree doet met een stijlvolle bar, moderne tafeltjes, leren bankjes en koffiebar meer aan als een hip café dan een werkplek.