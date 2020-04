Heleen werd verliefd op twee mannen en vloog met bruidsjurk in koffer haar aanstaande achterna

Tikkie, TikTok en pinnen bij Florencia: Nu kan het opeens wél

11:36 ,,We zetten nu stappen in een paar weken waar we anders maanden, misschien wel jaren voor nodig hadden.” In menig branche klonk afgelopen vier weken deze constatering. Digitale angst kun je je niet permitteren in deze crisis en dus is een heleboel opeens wél mogelijk. ,,De coronacrisis zijn we allemaal liever kwijt dan rijk, maar we leren nu wel hele waardevolle lessen.”