Helemaal in de sfeer van de kinderboekenweek: ‘Naast leerlingen mogen er drie volwassenen bij zijn’

GolfbrekersDe kinderboekenweek, van 30 september tot 11 oktober, is door het coronavirus anders dan normaal. Geen groot festijn in de Zoetermeerse bibliotheek van directeur Joke Mos, maar toch activiteiten om de kinderen aan het lezen te houden, vertelt ze in de rubriek Golfbrekers.

Hoe vieren jullie de kinderboekenweek?

,,We hebben binnen de mogelijkheden leuke en enthousiasmerende activiteiten, die zijn aangepast na de nieuwe maatregelen. We ontvangen groepen leerlingen van Zoetermeerse scholen op de jeugdafdeling van de bibliotheken. Naast de leerlingen mogen daar maar drie volwassenen bij zijn, de docent, een medewerker van de bibliotheek en een ouder. De andere ouders die mee zijn gekomen voor het bezoek kunnen in het Forum Café een lekker kopje koffie drinken of rondkijken in het Forum.”

Betekent dit dat andere mensen tijdens de kinderboekenweek niet naar de bibliotheek kunnen vanwege het beperkte aantal bezoekers?

,,In de vestigingen mogen maximaal 25 mensen aanwezig zijn, om die reden worden de groepen buiten openingstijd ontvangen. We houden ons natuurlijk aan de verscherpte maatregelen. Bezoekers moeten afstand houden en we vragen hen een mondkapje op te zetten. Als ze aan een tafel zitten, mag het mondkapje gewoon af.”

Quote Afstand bewaren gaat wel eens mis Mos

Houden bezoekers zich aan de verscherpte maatregelen?

,,Veel mensen wel, zij houden bewust afstand en doen een mondkapje op. Afstand bewaren gaat wel eens mis. Als mensen er geen erg in hebben, merk je dat ze dichter bij elkaar komen in de bibliotheek.”

Komen alle Zoetermeerse schoolkinderen naar de bibliotheken?

,,Een scholenbestuur heeft haar scholen geadviseerd niet naar instellingen als de bibliotheek te gaan. Leesconsulenten bezoeken daarom de groepen 1 en 2 op school en voeren het programma uit dat normaal gesproken in de bibliotheken wordt gedaan. De kinderen zitten helemaal in de sfeer van de kinderboekenweek. De leesconsulenten promoten in alle groepen de boeken, al dan niet voorzien van voorwerpen en kostuums die met het thema ‘en toen’ te maken hebben.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.