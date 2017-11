Helft van nieuwbouwhuizen heeft geen aardgas meer

Dat blijkt uit informatie van de gemeente Den Haag. De gemeenteraad bepaalde vorig jaar dat Haagse nieuwbouwwijken geen aardgasaansluitingen meer mogen hebben. Om de klimaatverandering tegen te gaan én omdat het aardgas opraakt, moeten de komende jaren sowieso alle huizen in Nederland worden omgebouwd. Het is dan zonde om nu nog rustig door te gaan met het bouwen van woningen mét gasaansluiting, zo is de gedachte.

Omdat er nog geen landelijke regelgeving is over het 'aardgasloos' bouwen, zijn er ook in Den Haag nog steeds projecten waar nieuwe bewoners tóch nog steeds een cv-ketel in hun huis krijgen. ,,We pleiten er dan ook voor dat dit snel aangepast wordt'', zegt een gemeentewoordvoerster.

Los van alle regelgeving zijn er in Den Haag al een aantal projecten ontwikkeld zonder aardgas. In Spoorwijk zijn al een jaar of tien geleden 'gasloze' woningen opgeleverd. Deze worden verwarmd met aardwarmte. Dat is een energiebron waar de gemeente ook voor de rest van de stad veel van verwacht. ,,Die warmte ligt in Den Haag veel dichter bij het oppervlak dan elders. De gemeente wil de komende vijf jaar nog drie locaties voor nieuwe aardwarmtecentrales aanwijzen.'' Kopers van zo'n nieuwbouwwoning zijn overigens wel duurder uit. Uit een recent onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat een zogeheten all electric woning 4.300 euro duurder is om te bouwen.

Terugverdienen

Het idee is dat huiseigenaren die meerprijs terugverdienen door een lagere energierekening. Het is onduidelijk in hoeveel jaar die investering wordt terugverdiend. De Vereniging Eigen Huis stelt dat hierover nog onvoldoende bekend is. ,,We moeten het doen met berekeningen van de bouwsector'', zegt woordvoerder Hans André de la Porte. ,,Pas op lange termijn weten we waar de consument aan toe is.''

