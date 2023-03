Helingcontrole in kringloopwinkel? Niks mis mee, stelt gemeente

Gert-Jan Dekker, directeur van kringloopwinkel Rataplan, deed eerder in dit medium een oproep om de kringloopbranche uit te sluiten van die wet. ,,De mensen die hier komen, schenken de spullen. Er komt geen cent aan te pas. Die moet je niet opzadelen met allerlei administratieve last. Dan verdwijnen mooie spullen een volgende keer vanzelf op de stort.”

Recent kreeg zijn winkel in Ypenburg bezoek van twee handhavers en twee agenten. Volgens een woordvoerder van de gemeente zagen de handhavers helinggevoelige goederen aangeboden in de winkel.

Helinggevoelige goederen

En het kan best vaker voorkomen dat de winkel dit soort bezoekjes krijgt. ,,De gemeente en de politie voeren samen controles uit bij opkopers, waar de kans op het aantreffen van gestolen goederen het grootst is. In 2023 is prioriteit gegeven aan controles bij de juweliers-, elektronica- en fietsenbranche. Dat neemt niet weg dat andere branches in Den Haag, zoals die van de kringloop, ook een verplichting hebben om helinggevoelige goederen te registreren. Vanzelfsprekend kunnen zij ook gecontroleerd worden."