Help de dieren in Oekraïne, want ‘voor hen is het ook oorlog’

Mensen kunnen dierenvoeding opsturen of afgeven. Aanstaande maandag vertrekt er weer een container levensmiddelen die kant op. In die container is plek gemaakt voor drie pallets dierenvoer. ‘Het voer dat jullie bij ons afgeven gaat met ze mee’, is te lezen op de facebookpagina van de Haagse organisatie. ‘Dit is dé tijd om je kast te ruimen of om een extra zakje voer te kopen voor dieren in nood in oorlogsgebied.’