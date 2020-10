Help de horeca: Welk bedrijf heeft zoveel vet op de botten dat dit verlies kan worden opgevangen?

Den Haag wil betaalbare woningen bouwen: ‘Als een ander die huizen niet bouwt, doen we het zelf’

20 oktober Huurprijzen die de pan uitrijzen, jarenlange wachtlijsten en overbieden om kans te maken op je droomhuisje in de stad. De overkokende huizenmarkt brengt woningzoekenden flink in de knel. Daarom denkt een aantal gemeenten aan nieuwe, of eigenlijk juist oude, oplossingen.