Help! De luizenmoeder komt niet meer op school

Mijn Allessie De Naald-directeur Nico en zijn Corina wisten al als tiener hoe laat het was

21 juni Op de eerste dag in zijn nieuwe klas viel Nico Baars, directeur van WestlandTheater De Naald, als een blok voor Corina. Dat gevoel was wederzijds. Met hem ga ik later trouwen, zei zij tegen haar vriendinnen, niet wetende dat die woorden meer zouden worden dan een grap. Deze week blikken we met Nico en Corina terug op hun relatie in de rubriek Mijn Allessie.