Help, er razen weer twee stormen op ons af: ‘We bouwen een muur om onze strandtent’

,,Maar goed dat nog niet alles overeind staat, want dan kan het niet weer wegwaaien”, zegt Janneau Meijer van strandtent ‘Pier 32’. Zijn zaak aan het zuiderstrand stortte niet in tijdens storm Corrie van twee weken geleden, maar werd in één klap volledig weggevaagd door een windhoos, een week later. ,,Het is nu een kwestie van alle losse delen in een container opslaan en de komende stormen en springtij over laten razen.”