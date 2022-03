Help, onze dochter is een paralympiër: ‘Plotseling moest ze van alles opnieuw leren’

Officieel maakte de Haagse parasnowboardster Renske van Beek (32) haar debuut als topsportster in 2018 in Pyongyang. Maar volgens vader Jan van Beek begon het eigenlijk al op de skihelling in Zoetermeer. ,,Ze was een jaar of 14 en had zichzelf voor de Snowpepper Cup opgegeven. Renske had nog geen idee hoe het werkte. ,,Wil je me helpen met m’n handschoenen en kun je me vertellen aan welke kant ik langs die vlaggetjes moet’’, vroeg ze bovenaan de helling aan een verbouwereerde wedstrijdleider, vlak voordat ze zich met leeuwinnenmoed slalommend naar beneden stortte. Ongetraind en onervaren had ze een van de beste tijden. Maar belangrijker nog; Ik zag dat ze straalde. ‘Het komt allemaal goed’, dacht ik toen voor het eerst.