Help, we hebben geen geld meer! Corona brengt gemeenten in grote financiële problemen

'Wat we nodig hebben? 150 miljoen euro'

Wat Den Haag van het kabinet nodig heeft? Wethouder van financiën Boudewijn Revis twijfelt geen tel: ,,150 miljoen euro.’'

Dat is de schade die de derde stad van Nederland door de coronacrisis lijdt. En dan heeft de bestuurder het nog niet eens over extra gelden die Den Haag zou willen uitgeven om de economie aan te jagen of de cultuursector te ondersteunen, om maar wat voorbeelden te noemen.

Maar tot nu toe is het rijk niet scheutig, vindt ook kersvers burgemeester Jan van Zanen. Al op de avond van zijn installatie hamerde hij op de noodzaak van ruimhartiger kabinetssteun. ,,Het is niet zozeer een kwestie van vragen. Het rijk móét over de brug komen.’'

De 36 miljoen die via het kabinet op de rekening van Den Haag ‘is binnengedruppeld’, is in elk geval verre van voldoende, meent Revis. ,,We hebben als gemeenten geen vet meer op de botten, doordat het kabinet ons al jaren te weinig geld geeft voor (jeugd)zorg. En nu komt corona daar nog overheen’', zegt hij.