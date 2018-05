‘Helpende man’ licht dementerende bejaarde op bij pinnen

Het slachtoffer wilde op woensdag 14 februari geld opnemen uit een automaat aan de buitenkant van de ING aan de Prins Bernhardlaan. Dat lukte niet meteen, waarop hij aan werd gesproken door een man. Die wilde hem wel een handje helpen.



De ‘helper’ keek over de schouder mee met het slachtoffer en kon zo de pincode zien. Hij liet zijn koffiebeker vallen en droeg de oude man op die in een prullenbak, even verderop, te gooien. Dat deed hij. Op dat moment kon de oplichter geld van de rekening halen.



Toen de man terugkwam, hield de oplichter het spelletje nog even vol en hielp de man uiteindelijk aan het pinnen van 20 euro, zonder dat hij wist dat er al veel meer geld was verdwenen van de rekening. Het slachtoffer bedankte de oplichter.



Zijn neef, zijn mantelverzorger, zag dat er een groot bedrag van de rekening was verdwenen en greep in. Die heeft uiteindelijke de pinpas laten blokkeren.