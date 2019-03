Helper als nood aan de man is

Bob Kaarls vliegt eerste klas naar Johannesburg. Zunaid Moti, zakenman en eigenaar van een mijn waar chroom wordt gewonnen, heeft hem nodig. Een ruzie met de Russische telecommunicatietycoon Alibek Issaev is uit de hand gelopen. Die beschuldigt Moti ervan hem te hebben opgelicht met een zakendeal. Op zijn beurt zegt de steenrijke Zuid-Afrikaan dat de oligarch een uiterst zeldzame en kostbare diamant van hem heeft ontvreemd. Die zou miljoenen waard zijn.



Het conflict is inmiddels zo uit de hand gelopen dat de Rus via Libanon heeft bewerkstelligd dat Moti op de opsporingslijst van Interpol is komen te staan. In dit land, zo is het verhaal, zou de Zuid-Afrikaan van hem een koffer met geld hebben gestolen. Het gevolg is dat Moti nauwelijks meer kan reizen omdat hij nu internationaal gesignaleerd staat. Hij verdwijnt zelfs al in Duitsland voor twee maanden in de cel.



Hoe rijk hij ook is, Moti kan dit niet zelf oplossen. Daarom roept hij de hulp in van Bob Kaarls, een Haagse advocaat die in de hofstad redelijk anoniem door het leven gaat. Hij werkt vanuit een oude villa aan de Eisenhowerlaan, houdt er kantoor met drie andere advocaten. Type: degelijke Volvorijder. Een zeiler. Bescheiden.