Hels karwei: moederpoes Pandora met kittens gevangen in Zuiderpark in Den Haag

interview Spaghetti­wes­tern wekte interesse voor film op bij Koolhoven: ‘Films die net boven de realiteit zweven’

In een nieuw televisieseizoen geeft Martin Koolhoven weer zijn ‘Kijk’ op verschillende filmgenres. Met vorig week in de eerste aflevering als thema: coming of age. Een goede aanleiding om de 53 jaar geleden in Den Haag geboren filmmaker te bevragen over zijn eigen groeistuipen.

16 november