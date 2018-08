Hengelolaan binnenkort aantal maanden op de schop

Het onderhoud wordt in drie fases uitgevoerd. Tot en met 5 oktober, in de eerste fase, kan het verkeer nog langs de werkzaamheden in de richting van de Dedemsvaartweg rijden. In de tweede fase rijden alleen nog maar bus 21 en 25 richting de Dedemsvaartweg en moeten auto's omrijden. In fase 3 (29 oktober tot en met 2 november) wordt het asfalt vernieuwd, dus kan geen enkel verkeer over de weg heen.