Henk bakte één kroket en kaassoufflé: Den Haag loopt (nog) niet warm voor snacks bij vuurwerkinleverpunt

Plaats delict Oudejaars­avond is meppen op relschop­pers

Den Haag kent een lange historie van ongeregeldheden op oudejaarsavond. Berucht zijn de jaren zestig, waarin straten in de Schilderswijk eruitzagen als na een burgeroorlog. Het leidt tot woede in de gemeenteraad. ,,Ziet hoe het schuim in deze wijk is komen bovendrijven. Dient deze jeugdterreur niet te worden gebroken, met harde hand?”

14:00