Henk Bres opnieuw op zijspoor gezet door PVV-leiding bij opvolging Dille

Stilte

De partij is deze zomer in Den Haag getroffen door de zelfmoord van Dille, maar bleef sindsdien opmerkelijk stil. Door de tragedie komt er praktisch gezien in de gemeenteraad één van de twee zetels vrij. Woensdag is de eerste commissievergadering op het stadhuis van Den Haag, sinds het reces. De populaire Hagenaar Bres, die stemmentrekker was op de lijst van de PVV, zei vanochtend in zijn woning tegen het AD nog dat hij het vertrouwen heeft gekregen van de kiezers. ,,Het zou normaal zijn als ik de raad in ga.'' De man gaf aan te hopen op duidelijkheid van zijn fractie. ,,Ik weet niks,’’ zei hij. ,,Het zou normaal zijn als ik de raad in ga. De kiezer heeft mij dat vertrouwen gegeven'' stelde Bres. De man verklaarde in te zijn voor de zetel, die hem vanwege het grote aantal voorkeurstemmen ook volgens de wet toekomt. PVV stuurde ondertussen een verklaring naar AD Haagsche Courant dat Bres fractievertegenwoordiger blijft. ,,Henk blijft fractievertegenwoordiger, dus melden dat hij de raad in wil is fake nieuws,’’ aldus zijn partij. De PVV heeft verder inhoudelijk nog niet willen reageren.

Zetel

Het lijkt erop dat het de tweede keer is dat Bres zwaar onder druk van zijn partij voor de beslissing is gezet zijn zetel af te staan. Na zijn verklaring dat hij open stond voor de stoel in de raad, zei hij vanmiddag opeens dat hij zich afvroeg of hij de capaciteit wel had. ,,Ik weet niet of ik er capabel genoeg voor ben. Maar ik laat de mensen niet in de steek. Ik blijf vechten voor de gewone man. Ik denk dat ik lekker fractievertegenwoordiger blijf. Ik ben er nog niet uit. Niemand kan me onder druk zetten. Dan ken je Henk Bres nog niet. Ik laat me door niemand ringeloren. Ik weet niet of ik opzij ga. Dat zijn allemaal dingen die ik nog niet weet. Ik blijf vechten. Voor de gewone man en het dierenleed wat ik om me heen zien.''



Kort daarna meldde de PVV dat Kruis, Dille gaat vervangen.



Het is de tweede keer dat Bres door de PVV zwaar wordt gepasseerd. Dit voorjaar stelde Bres op verzoek zijn partij zijn stoel ook al beschikbaar aan een ander. Die ging toen naar de meer ervaren Willie Dille, die 'slechts' 367 voorkeursstemmen naar binnen harkte, ten opzichte van de 1802 stemmen die Bres kreeg.



De Hagenaar is niet meer bereikbaar. En ook de PVV reageert verder nog niet.



In een officiële verklaring stelde de partij dit voorjaar na de verkiezingen nog dat Bres zelf in zag dat het raadslidmaatschap voor de stad Den Haag hem niet paste. ,,Onderwerpen waar hij geen kaas van heeft gegeten, laat hij liever over aan de ervaren PVV-raadsleden Karen Gebrands en Willie Dille,'' was de officiële verklaring van de PVV.



