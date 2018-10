Henk Bres (PVV) wil onderzoek door justitie naar uitspraken over Dille

PVV’er Henk Bres vindt dat raadslid Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) ver buiten zijn boekje is gegaan met recente uitspraken over PVV’er Willie Dille. Dat blijkt uit een brief die Bres vandaag schreef naar burgemeester Krikke waarin Bres vraagt om nader onderzoek naar die uitspraken door politie en justitie.

Van Doorn zei in een interview met Dennis Honing voor Café Weltschmerz dat hij het niet uitsluit dat PVV-raadslid Willie Dille verkracht is door een groep moslims en dat daarbij zijn naam is genoemd.

Bres vindt die uitspraak schokkend. ,,Als hij toegeeft dat hij mensen kent die Willie dit zouden aandoen dan mag hij namen gaan noemen bij de politie. Bent u bereid om de politie en het Openbaar Ministerie in uw eerstvolgende overleg met de driehoek op te roepen om de verkrachting van Willie Dille te onderzoeken en daarbij in ieder geval Arnoud van Doorn te horen,’' vraagt Bres in zijn persoonlijke brief aan Krikke.

PVV’er Dille pleegde afgelopen zomer zelfmoord. Kort ervoor verspreidde ze een filmpje waarin ze verklaarde verkracht te zijn door een groep moslims. Dille stelde ook dat Van Doorn de opdrachtgever was.

Getriggerd

In het interview, waarin het onder meer ging over salafisme en jihadisme, zei Van Doorn zich bewust te zijn dat onder zijn volgers mensen zitten die ‘getriggerd’ zouden kunnen worden door wat hij zegt. ,,Mocht ik slechte intenties hebben en een oproep doen dan zijn er wel jongens die dat zouden doen,’' zei hij.

Van Doorn ontkende zoiets te hebben gesuggereerd richting Dille.

Op de vraag van interviewer Honing of er zoiets bestaat als ‘de lange arm van Van Doorn of een vrijwillige prothese van fans’ antwoordde Van Doorn. ,,Wat denk je zelf? Je trekt als bekeerling niet zomaar een blik moslims open en zegt: ‘weet je wat, die mevrouw vind ik zo vervelend, geef haar maar een pak slaag, dan leert ze het af. Dat is natuurlijk niet zo. Was het maar zo.’'