Henk Kool reisde zó vaak naar China dat hij bijnaam ‘Chinese Kool’ kreeg

Dode in Schevenin­gen mogelijk slachtof­fer van afrekening

2 oktober Het heeft er alle schijn van dat de man die gisteren dood werd gevonden in een appartement aan de Zeekant in Scheveningen het slachtoffer is geworden van een afrekening. De politie wil nog niets bevestigen. Zij zegt alleen dat ze de man onder verdachte omstandigheden heeft aangetroffen. Bronnen melden echter dat hij met een schot in de rug net achter de deur van de woning lag.