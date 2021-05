Henk Kool stopt ermee: ‘Den Haag denkt altijd de problemen zelf op te kunnen lossen, maar dat kan niet’

video Geen celstraf, wel tbs met dwangver­ple­ging voor Haagse steker Malek F. in hoger beroep

11 mei Malek F. die bij de Haagse Hogeschool drie mensen neerstak is in hoger beroep opnieuw alleen veroordeeld tot tbs. Hij krijgt geen celstraf. Van een terroristisch misdrijf is geen sprake. Het oordeel is hetzelfde als eerder van de rechtbank in 2019. Een vonnis waar toen het Openbaar Ministerie als de advocaten van Malek F. niet mee eens waren en daarom in hoger beroep gingen.