Henk van der Beek (91) maakt zich geen zorgen: ‘Ik vermaak me prima!’

In zijn piepkleine huisje in de binnenstad van Delft is momenteel geen plek voor bezoekers. Dat is lastig, maar de man die bekend is van zijn rubriek ‘Terug in de Tijd’ in de DPG Media-uitgave Delftse Post laat zich niet ontmoedigen. ,,Ben je gek! Ik heb in mijn leven zoveel meegemaakt, daar kan ik een boek over schrijven. Ook de laatste jaren nog, hoor. Best wel enge dingen. Maar ik heb het allemaal keurig overleefd. Mijn arts zegt altijd: ‘Meneer Van der Beek, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zoveel vertrouwen in zijn eigen lijf heeft'. En zo is het ook. Ik ben natuurlijk wel voorzichtig met dit virus, maar bang ben ik niet. Angst is een slechte raadgever, dat zei mijn vader vroeger al.”