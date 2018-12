Henk van der Meijden: van verguisd societyjournalist tot succesvol circusproducent

Henk van der Meijden (81), zijn vrouw Monica Strotmann (65) en dochter Elisa (28) vormen niet de grootste, maar wel de belangrijkste circusfamilie van Nederland. Elk jaar rond deze tijd barst hun entertainmentbedrijf Stardust uit zijn voegen. Half december ging in Stuttgart hun jaarlijkse Weltweihnachts Circus in première, vorige week donderdag gebeurde hetzelfde met het Wereld Kerstcircus Carré in Amsterdam, voor het 34ste jaar op rij. En alsof dat niet genoeg is toert ook het Grootste Zwanenmeer ter wereld van het Shanghai Ballet onder hun vleugels door Europa. Op 29 en 30 december in Rotterdam en op 4, 5 en 6 januari in het Chassé Theater in Breda.



In deze drukke tijd lukt het niet de drie tegelijk te spreken te krijgen. Monica ontvangt ons op het majestueuze kantoor van Stardust in Den Haag, de stad waar zij en Henk zijn geboren en getogen en altijd trouw zijn gebleven. Trots laat Monica de prijs zien die Henk van der Meijden vandaag krijgt toegekend: de Prix Roncalli. Voor de buitenstaander zegt die Duitstalige prijs niet zo veel, maar binnen de circuswereld geldt hij als prestigieus.