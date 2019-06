Hennepkwekerij opgerold en bijna 42.000 euro openstaande belastingen geïnd bij handhavingsactie Escamp

Bij een grote handhavingsactie in het Haagse Escamp is gisteravond onder meer een hennepkwekerij opgerold, 12.000 euro aan openstaande belastingen geïnd door de gemeente en het Rijk inde voor bijna 30.000 euro.

De gemeentelijke belastingdienst inde voor 11.755 euro aan niet betaald belastinggeld. Daarvan werd 5925 euro direct betaald. Zes auto’s kregen een wielklem. De Rijksbelastingdienst heeft 28.660 contant geld geïnd en 22 voertuigen in beslag genomen. Daarnaast is er een hennepkwekerij met ongeveer 390 planten in een woning aangetroffen. De huurder van de woning is aangehouden.

Verder controleerde de politie samen met de Gemeentelijke en Rijksbelastingdienst, brandweer, Douane en het parkeerteam van de gemeente honderden voertuigen uit de wijk. Bij deze controle deelde de politie 72 bekeuringen uit voor onder andere mobiel bellen tijdens het rijden, rijden zonder verzekering en rijden zonder rijbewijs. Er is 3000 euro aan openstaande boetes geïnd. Een auto ging ervandoor tijdens de controle. De politie achtervolgde het voertuig waarop twee passagiers het voertuig onbeheerd achterlieten op de stoep. Ze gingen er vervolgens te voet vandoor. In de auto lagen twee cilinders met vermoedelijk lachgas.

Geschorst

Daarnaast heeft de politie 214 illegale tubes lijm in beslag genomen. Er zijn vijf personen aangehouden voor het rijden met geschorst of ingevorderd rijbewijs en rijden onder invloed. Een bestuurder had 4,5 keer de toegestane hoeveelheid gedronken. Tenslotte zijn er nog drie snelheidsbegrenzers van scooters in beslag genomen.

Ook werden er zeventien bekeuringen uitgedeeld voor fietsen op de stoep en fout parkeren. Daarnaast kregen drie mensen een boete voor het verkeerd aanbieden van grofvuil.

Het parkeerteam reed met een scanauto door de wijk en controleerde via de kentekens of er was betaald. De scanauto heeft 641 voertuigen gescand. 22 auto’s bleken nog parkeergeld te moeten betalen. Twee auto’s kregen een wielklem, omdat de eigenaren nog meerdere bekeuringen had openstaan.

Woningcontroles

De Haagse Pandbrigade controleerde negentien panden. Bij vijftien panden waren verschillende misstanden. Bijvoorbeeld vijf personen die illegaal kamers verhuren.Zeventien mensen die op verschillende adressen verbleven, maar er niet stonden ingeschreven. Bij twee panden werd fraude aan de meter geconstateerd.

Maar niet alleen woningen werden doorzocht. Het horecateam bezocht elf zaken. Bij twee ondernemingen was alles in orde. Bij de andere negen zaken werden er verschillende misstanden geconstateerd. Vergunningen waren bijvoorbeeld niet op orde en stroom werd illegaal afgetapt. Bij een onderneming is iemand aangehouden voor illegaal gokken. Daarnaast is er ook een zaak gesloten omdat er geen leidinggevende aanwezig was.

En ook reizigers die met het openbaar vervoer gingen, moesten eraan geloven. Van de HTM kregen 37 reizigers in de wijk een boete van 55 euro omdat zij geen geldig vervoersbewijs konden laten zien. In totaal zijn er 1818 passagiers gecontroleerd. Tenslotte heeft de politie vier reizigers aangehouden omdat ze nog openstaande boetes moesten betalen.

Impuls

De gemeente organiseert deze acties om een extra impuls te geven aan de leefbaarheid en veiligheid in wijken. Opvallend was dat er in de wijk heel positief op de actie en controles is gereageerd door de bewoners en omstanders.