Hennepplantage opgerold bij grote handhavingsactie in Transvaal

Zoektocht naar weldoener die babyspulle­tjes betaalde

19:07 De Haagse Micha Privé (36) is een zoektocht gestart naar de man die hem gisteren te hulp schoot in de MegaStores in zijn woonplaats. De weldoener stak Micha geld toe toen hij erachter kwam dat hij net te weinig geld bij zich had om babyspulletjes te betalen.