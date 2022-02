Henny overleefde Theresienstadt en zette zich in voor een betere wereld: léven wilde ze!

Henny had een fijne jeugd met een vriendelijke en daadkrachtige vader. Het gezin woonde, te midden van familie en vrienden, in de Wagenstraat. Omdat haar moeder straatvrees had, zorgde een kindermeisje voor Henny en haar zus. Henny had veel vriendinnen met wie ze vaak ging zwemmen. Het was een normale jeugd in een liefdevol gezin. Haar vader had eind jaren dertig een Joods-Hongaarse arts, die in Berlijn woonde en voor z’n leven vrezen moest, naar Nederland gehaald. Henny en haar familie voelde zelf echter nog geen enkele dreiging.