'Henriquez overleden door acute stress'

Nieuwe beelden rel Schilderswijk: menigte omsingelt motoragent

11:24 Er zijn nieuwe videobeelden opgedoken van de ongeregeldheden in de Schilderswijk afgelopen zaterdag. In de beelden is de onrust te zien die in de wijk ontstond nadat Marokko zich had geplaatst voor het komende WK voetbal. De Mobiele Eenheid was genoodzaakt om in te grijpen.