Hercules, Fairy en Jerry wachten allemaal op een nieuw lief baasje: kattenkamers zijn barstensvol

Nog nooit heeft de Haagse Dierenambulance zo vaak moeten uitrukken als deze zomer. ,,Was het vorig jaar, door corona, bijzonder rustig, nu is het juist ontzettend druk’’, vertelt Cherinda Caspers (34) van de dierenambulance. ,,Tijdens de lockdown was er minder verkeer. Dus er waren minder aanrijdingen. Veel mensen wilden, vanwege het thuiswerken, een huisdier. De katten en honden waren niet aan te slepen’’, vertelt Cherinda in een barstensvolle kattenkamer. ,,Misschien wachten mensen met de aanschaf van een dier totdat de vakantie over is. Maar eerlijk gezegd weten we niet precies waarom we op dit moment vol poezen zitten.’’