Herdenken historische voedseldroppings op Renbaan Duindigt kan niet doorgaan

De honger was groot in Den Haag en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de bevrijding in zicht zijn de voedseldroppings onder de naam Operatie Manna een historisch moment. Duizenden Hagenaars konden met de gedropte voedselpakketten uit de nood geholpen worden.

Wat niet breed bekend is, is dat de voedselpakketten die als manna (het op wonderbaarlijke wijze aan de Israëliërs verschenen voedsel in het boek Exodus) uit de hemel kwamen vallen, terechtkwamen op Renbaan Duindigt. In het kader van 75 jaar vrijheid stond op 3 mei een ceremonie gepland waarbij de gemeente Wassenaar dit moment zou herdenken samen met vertegenwoordigers van de deelnemende landen aan de voedseldroppings; het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Polen en Australië. Er zouden bloemen worden gelegd bij het monumentje dat in 1995 bij de renbaan is neergezet. In verband met de coronacrisis gaat ook dit niet door.

Voedseldroppings