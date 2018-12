Herdenking bombardement Bezuidenhout wordt compact

Het bestuur van de stichting 3 Maart’45 heeft dat besloten. ,,De dag was te lang voor ouderen. Sommigen waren na de dienst in de Christus Triumfatorkerk al op”, zegt secretaris Debbie Nuijten. Verder bleek die kerk een drempel voor wijkbewoners. Tot dusver begon de herdenking om 10 uur met de speciale viering in de kerk, waarbij een ooggetuige sprak en een kaars werd aangestoken. Daarna liepen de deelnemers naar het monument voor de kranslegging en dan volgde een concert en ontmoeting bij het Koninklijk Conservatorium. Drie locaties en een tijdspanne van vijf uur. ,,We waren ook veel tijd kwijt aan verplaatsingen met een buurtbus”, aldus Nuijten.

In plaats daarvan komt er nu één plechtigheid bij het monument aan de Kon. Marialaan vanaf 12 uur. Daarin zitten elementen van het programma als het verhaal van de ooggetuige. Op het grasveld wordt mogelijk een tent geplaatst waarin een tentoonstelling is te zien. ,,Mensen kunnen er ook napraten met een broodje”, zegt Nuijten. Ze hoopt dat de herdenking nu ook zichtbaarder wordt voor de wijkbewoners. Mensen die niet naar de kerk gingen, misten immers de toespraak van de man of vrouw die de verschrikking van het ‘vergissingsbombardement’ in 1945 hadden meegemaakt. Het Bezuidenhout lag in puin en ruim 500 mensen verloren hun leven.